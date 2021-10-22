Емельяненко – Джонсон: онлайн-трансляция главного боя Bellator 269

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (39-6-0) в субботу, 23 октября, проведет, возможно, заключительный бой в своей карьере. 45-летний спортсмен в Москве сразится с американцем Тимоти Джонсоном (15-7-0) в рамках турнира Bellator 269.

Вечер ММА примет домашний стадион "ВТБ Арена". Ориентировочное начало главного события вечера – 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон.

ПРОМО БОЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

Украинские любители ММА смогут наблюдать за трансляцией из столицы России благодаря стримминговому каналу "Megogo Боец".

В России вечер смешанных единоборств покажет платформа "ОККО Спорт".

ПРОГНОЗ НА БОЙ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

Фаворитом противостояния считается российский боец. Ставки на его победу достигают уровня 1,70.

Ничья оценивается котировкой 45,00. А показатели на успех американца достигают уровня 2,20.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Федор Емельяненко:

– Люди должны понимать, что я взял на себя определенные обязательства, их также взял на себя президент Bellator Скотт Кокер. Он сказал, что хотел бы взять меня и мою команду. Были разные обсуждения, в том числе с UFC и Rizin. После Rizin был большой вопрос, куда нам идти и что делать. И Скотт сказал, что готов, что хочет, чтобы я и мои ребята бились. Я согласился. И последнее желание – это бой, который будет в Москве. Мне самому хочется побиться, но я должен выполнить свои обязательства перед Bellator. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если Господь даст силы, то мы еще после бой проведем.

Тимоти Джонсон:

– Перед Федором была куча имен, и он выбрал меня, и многие люди думают, что он выбрал меня, потому что для него это будет легкая победа. Он знает, что я здесь, чтобы сражаться, и он хочет такого рода боя, и именно поэтому он выбрал меня. Федор – воин, он хочет вернуться домой со своим щитом или на своем щите, он хочет выйти и начать войну.

ОСНОВНОЙ КАРД

Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон

Виталий Минаков – Саид Соума

Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила

Анатолий Токов – Шараф Давлатмуродов

Андрей Корешков – Рустам Хабилов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Гаджи Рабаданов – Александр Белых

Эйден Ли – Александр Осетров

Алексей Шкуревич – Кристиан Экерлин

Грачик Бозинян – Росс Хьюстон

Брайан Мур – Никита Михайлов

Ирина Алексеева – Стефани Лило Пейдж

Дарина Маздюк – Катарзина Садура

Владимир Токов – Аймард Гуи

ВЗВЕШИВАНИЕ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

Россиянин оказался значительно легче своего соперника. Федор показал на весах 105,91 кг. В свою очередь американец затянул на 119,75 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российский боец ММА Владимир Минеев разделся догола перед боем-реваншем.