Во Франции сорвавшийся бык выбежал на стадион и разогнал игроков. Видео
Курьезный эпизод случился во французском Перпиньяне перед поединком Суперлиги по регби между местным "Каталанс Драгонс" и английским "Сент-Хеленс". Сорвавшийся бык выбежал на стадион, вынудив игроков прятаться на трибунах.
Во время разминки организаторы матча решили порадовать зрителей показом животных. Болельщикам демонстрировали быков, которые получили высокие награды на сельскохозяйственной выставке в Париже.
В какой-то момент одно из животных сорвалось с поводьев, протащило своего владельца десяток метров по земле и погналось за игроками "Драгонс".
Регбистам в спешном порядке пришлось спасаться бегством.
В результате, после нескольких забегов парнокопытное успокоилось и было усмирено одной из девушек. Встреча в итоге завершилась победой хозяев со счетом 24:12.
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