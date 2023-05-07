Во Франции сорвавшийся бык выбежал на стадион и разогнал игроков. Видео

Курьезный эпизод случился во французском Перпиньяне перед поединком Суперлиги по регби между местным "Каталанс Драгонс" и английским "Сент-Хеленс". Сорвавшийся бык выбежал на стадион, вынудив игроков прятаться на трибунах.

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Во время разминки организаторы матча решили порадовать зрителей показом животных. Болельщикам демонстрировали быков, которые получили высокие награды на сельскохозяйственной выставке в Париже.

В какой-то момент одно из животных сорвалось с поводьев, протащило своего владельца десяток метров по земле и погналось за игроками "Драгонс".

Регбистам в спешном порядке пришлось спасаться бегством.

В результате, после нескольких забегов парнокопытное успокоилось и было усмирено одной из девушек. Встреча в итоге завершилась победой хозяев со счетом 24:12.

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