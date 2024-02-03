Вице-чемпиона России по фигурному катанию пытались зарезать ножницами в метро Санкт-Петербурга

Серебряный призер чемпионата России и вице-чемпион России по прыжкам Владислав Дикиджи подвергся нападению в метро Санкт-Петербурга между станциями "Черная речка" и "Пионерская". По словам спортсмена, он спокойно ехал по своим делам, когда неизвестный пожилой мужчина подсел и дернул его за сумку. Когда фигурист поднялся с сидения, незнакомец приставил нож к его горлу.

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"Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все", – написал атлет у себя в Telegram-канале.

На ближайшей станции 19-летнему фигуристу удалось выбежать из поезда. Позже нападавшего задержали.

По предварительным данным, им оказался 60-летний сервисный инженер крупной компании по обслуживанию и эксплуатации водного транспорта некий Иван Юхтенко. Примерно через четыре часа он был задержан в своей квартире. Во время обыска у мужчины изъяли ножницы (фигурист изначально подумал, что это нож).

В отношении подозреваемого составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Комментируя свой поступок тот заявил, что таким образом пытался освободить место для стоявшей рядом женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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