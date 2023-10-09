'Виден Бахмут, горящий, как мордор': боец из 'Волков Да Винчи' рассказал про встречу с противотанковой ракетой

Стрелок-санитар 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" с позывным "Багдад" рассказал про первый боевой опыт в Бахмуте. До полномасштабной войны защитник был профессиональным спортсменом и мастером боевых единоборств, однако сейчас уничтожает российских оккупантов в самых горячих точках украинского фронта.

В рамках проекта "Эпизоды войны" "Багдад" вспомнил, как впервые столкнулся с противотанковой управляемой ракетой в Бахмуте, который горел словно мордор.

"Первое близкое знакомство с другом под именем "ПТУР". Этот боевой был для меня и моего побратима очень важен, ведь это – наш первый боевой выход и можно ожидать все, что хочешь. Это был вечер. Мы были собраны. Оружие было подготовлено, а боевой дух был заряжен. Мы приехали на брифинг и уже по месту обсуждали нашу задачу", – вспомнил спортсмен.

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"5 минут до боевого – заряжаем оружие. Заносим все необходимые вещи в нашу бронетехнику. И отправляемся выполнять задачу. Эти первые эмоции, когда ты едешь на боевой, они очень особенные. Мы едем, переводим взгляды друг на друга. Все готовы. Наш водитель говорит: "Десант, земля!" Мы открываем дверь и быстро забираем все, что нам было нужно", – добавил "Багдад".

Выйдя из транспорта, бойцы засели в посадке на две минуты, а затем взяли вещи и отправились к своим позициям. Спортсмен отметил, что первые эмоции после выхода из техники, когда вокруг прилеты и все сияет, – это что-то.

"Мы шли пару километров, было тяжело. Осталась половина дороги. Уже виден город Бахмут, горящий, как мордор. Никогда не думал, что буду такое видеть вживую. Атмосфера очень мощная", – заметил защитник.

"Поднимаемся на гору, проходим еще немного, и из здания вижу какую-то вспышку. Не сразу понял, что это, но я смотрю прямо на эту вспышку и понимаю, что на нас что-то летит. Мы сразу упали. И через пару секунд метрах в 3–4 над нашей головой очень быстро и шумно пролетает тот самый дружок под именем ПТУР", – вспомнил "Багдад".

Снаряд поразил цель метрах в 15-ти от спортсмена и его побратимов: "В этот момент я вообще ничего не ощутил, кроме сильного тепла от ракеты. Мы встаем и наш побратим говорит со смехом: "Пи**** лохи не попали!" Мы посмеялись и быстро покинули это место, чтобы дальше двигаться на позиции".

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