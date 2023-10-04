Под обстрелом спасал собак из горевшей школы: командир подразделения и вице-чемпион Европы не смог бросить животных

Командир подразделения УДА "Сліпа Лють", вице-чемпион Европы и обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Алексей Цибулько рассказал, как рискуя жизнью, спас под обстрелом оккупантов двух собак в Харьковской области. Боец с позывным "Маугли" два дня горел в развалинах сельской школы, но не бросил животных.

О своем рискованном поступке и о всех подробностях спасательной операции Алексей рассказал проекту "Эпизоды войны".

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"Это было в селе Перемога Харьковской области. Мы жили там в подвале школы. В один день начался плотный обстрел. Танк разобрал дом клуба, который прикрывал нас с одной стороны. Затем он начал прицельно работать по школе. Также работала САУ и периодически отгружала по нам град. Третий этаж здания уже горел. Мы иногда выбегали из подвала и тушили там пожар", – вспомнил "Маугли".

"Нам избило машины. Не на чем было откатиться. В это время друг Питер был в Харькове. И я решил вызвать его, чтобы увезти нас. Я ему звоню, а он отвечает: "Я в халате в отеле. У меня свидание". А я говорю ему, что мы горим вторые сутки, нам не до свиданий", – рассказал Алексей.

По словам бойца, уже через час после звонка Питер залетел под вражеским обстрелом во двор полуразрушенной школы и бойцы начали грузиться. Однако "Маугли" не мог так просто уехать и оставить под огнем беззащитных животных.

"В то время к нам пробилось две местных собаки. Мы упаковываемся и я говорю, что без собачек не поеду. Питер смотрит на меня, как на больного, но он и сам такой. Поэтому мы начинаем бегать и ловить под обстрелами этих собак. Тогда все обошлось. Мы все эвакуировались и увезли собак. Потом, кстати, мы отыскали их владельцев", – вспомнил Алексей.

Отметим, что сразу после начала полномасштабной войны боец, который жил и тренировался в Киеве, первым делом спасал семью и 8 собак своих родных: "24 февраля у меня началось с понимания, что главное увезти их в безопасное место. Хорошо, что у нас был дом в селе в Полтавской области, куда я отправился в 6 утра".

А на фронте "Маугли" вместе с побратимами часто вывозит из зоны боевых действий животных, чтобы найти им новых хозяев.

После войны спортсмен, который также работает в сфере IT, планирует сложить все свое снаряжение в герметичный бокс и отправиться смотреть на китов.

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