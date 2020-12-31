В Японии боец ММА после неудачной атаки воткнулся в канаты ринга. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Хидэо Токоро

Японский боец смешанных единоборств (ММА) Хидэо Токоро стал автором курьезного момента на турнире Rizin 31, который прошел в Токио.

Во время боя против Синобу Ота 43-летний Токоро неудачно провел прием, едва не улетев с ринга. Хидэо пытался попасть в прыжке коленом в голову сопернику, но промахнулся. Ота удачно увернулся от удара, из-за чего Токоро воткнулся лицом в канаты.

Встреча в итоге завершилась победой Синобу Ота. Боец во втором раунде успешно провел болевой прием.

Как сообщал OBOZREVATEL, тайский боец первого наилегчайшего веса Критсада Конгришай воткнул соперника головой в ринг и был наказан. Спортсмен получил дисквалификацию за свой прием суплексом, которым он финишировал в бою против Робин Каталана.

ЯпонияMMA