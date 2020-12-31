В Японії боєць ММА після невдалої атаки встромився в канати рингу. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
48,3 т.
Хідео Токоро

Японський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Хідео Токоро став автором курйозного моменту на турнірі Rizin 31, який пройшов в Токіо.

Під час бою проти Синобу Ота 43-річний Токоро невдало провів прийом, ледь не вилетівши з рингу. Хідео намагався влучити в стрибку коліном в голову супернику, але промахнувся. Ота вдало ухилився від удару, через що Токоро встромився обличчям в канати.

Зустріч в результаті завершилася перемогою Синобу Ота. Боєць у другому раунді успішно провів больовий прийом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боєць першого найлегшій ваги Крітсада Конгрішай встромив суперника головою в ринг і був покараний. Спортсмен отримав дискваліфікацію за свій прийом суплексом, яким він фінішував в бою проти Робін Каталана.

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