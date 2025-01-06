В российском фигурном катании со словами 'привыкли нас наказывать ни за что' закатили новую истерику из-за ОИ-2026

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь разнылась о якобы несправедливых санкциях в отношении спортсменов из РФ. Ярая Z-патриотка обвинила международную федерацию в своем виде спорта (FIS) в том, что представителям страны-агрессорки выдали только по одной квоте в каждой из дисциплин в отборе на Олимпиаду-2024.

Видео дня

Об этом Тарасова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, россиян "привыкли наказывать ни за что". При этом она не упомянуло о постоянных допинговых скандалах со спортсменами из РФ, а также о незаконном и преступном вторжении в Украину.

"Нам дали по одному спортсмену в каждой дисциплине, а должно быть по три. Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что. Никогда не сделают что-то по справедливости. Поэтому и рассчитывать на них не стоит. Нам нужно рассчитывать на то, что кто-то один или одна, кто поедет на Олимпиаду, окажется там лучше всех", – сказала Тарасова.

Ранее она призвала судить функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за того, что организация поймала Камилу Валиеву на применении запрещенных веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!