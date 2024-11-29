'Не любят нашу страну. Их всех надо судить': в России закатили новую истерику из-за дисквалификации Валиевой

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова возмутилась дисквалификацией Камилы Валиевой, которая попалась на применении запрещенных веществ. Россиянка потребовала судить руководителей антидопинговых организаций за нелюбовь к спортсменам из страны-агрессорки.

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Об этом Тарасова в патриотичном припадке заявила в комментарии порталу metaratings.ru. По ее словам, иностранных атлетов якобы наказывают гораздо слабее, чем россиян, за похожие нарушения, демонстрируя предвзятость к стране, которую ранее поймали на государственной системе допинга.

"Валиеву наказали вообще на всю оставшуюся жизнь. У антидопинговых организаций нет никакой справедливости, их всех самих надо судить за такое неодинаковое отношение к спортсменам. Кому-то назначают дисквалификацию за это вещество всего на месяц, а другим – на четыре года. Не любят они нашу страну. Это несправедливое отношение к нам. Непонятно, как с такой несправедливостью бороться, но бороться надо. Надо писать, кричать, делать что угодно", – сказала Тарасова.

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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