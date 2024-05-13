Последние изменения в правительстве РФ. Чего ждать от нового министра обороны.

Новый министр обороны, а до последнего первый вице-премьер Билоусов де-факто пошел на повышение. Его задача – уменьшить коррупционные потоки и перенаправить высвободившиеся деньги в оборонное русло. Он точно умнее и системнее Шойги, что хуже для нас. Но говорить о том, что благодаря новому министру что-то кардинально изменится, вряд ли стоит, хотя определенный порядок будет наведен. Кроме того, именно Белоусов должен докладывать Путину о проблемах с ВПК, исходящих от Ростеха Чемезова. Иными словами, подняв Чемезова, Путин поставил рядом с ним некоего надсмотрщика.

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Щодо самого Білоусова, то він 1000% людина Путіна і буде орієнтуватися виключно на нього. У нього нема фігури номер два на яку б він орієнтувався.

Призначення Шойгу на місце Патрушева в Раду безпеки - це перетворення цього самого Радбезу в відстійник для збитих льотчиків. І також варто зазначити, що Білоусов, всі свої антикорупційні викриття буде робити тихо і без шуму.

Поки є інтрига з новою посадою для Патрушева, але вже зараз, обережно, можемо допустити, що він втратить (поступово втрачатиме) свій колосальний вплив на силовиків, який він до останнього мав. І тут виникає питання, а хто ж тоді стане куратором силовиків і чи взагалі існуватиме така посада. Цілком реально, що такої людини просто не буде і Путін спробує сам зайнятися цим питанням. Правда, він занадто лінивий, щоб робити цю рутинну роботу в щоденному режимі. А це не зможе не призвести до ряду провалів і конфліктів. Тому, поки за цим треба послідкувати.