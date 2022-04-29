В России олимпийский чемпион ответил на критику словами "отмороженная баба" и посоветовал "запасаться туалетной бумагой"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в резком тоне отреагировал на интервью норвежской лыжницы Лотты Венг. Венг призналась, что ее шокировали слова российской чемпионки Пекина-2022 в лыжных гонках Вероники Степановой о России.

75-летний Тихонов заявил, что он никогда не относился к норвежцам хорошо, так как они, якобы, самые великие скандалисты.

"Это отмороженная баба! А Степанова им нос утерла – здорово! Пусть старается, тренируется и еще доказывает. А норвежцы самые большие скупердяи и спекулянты. Дай им миллиард, будут на кусок хлеба просить денег. Вероника пусть не обращает внимание. Степанова молодец – она поддерживает своего президента", – цитирует Тихонова Sport24.

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Бывший знаменитый биатлонист уверен, что Ванг озвучила слова, которые ей навязали норвежские политики.

"По предсказаниям всех старцев, по итогу скандинавы будут иметь плачевные последствия. Я их всех предупреждал: не будите русского медведя. Разбудили – теперь запасайтесь туалетной бумагой!" – подытожил Тихонов.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж своего титулованного соотечественника.

"Теперь Степанова будет до 30 лет снег нюхать по тюменским лесным тропам вместе с русскими медведями - разумеется, без туалетной бумаги, так как вся она будет у норвежцев по заверениям алкаша-шляпника", – написал один из фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Тихонов отличился пламенным спичем о проблемах России, который в сети назвали "интервью шизика". Бывший биатлонист призвал бороться с коррупцией, отправить в ссылку так называемых иноагентов и отдать развитие спорта олигархам.