Поступок олимпийской чемпионки на встрече с Путиным вызвал шок в Норвегии

Норвежская лыжница Лотта Венг была шокирована речью чемпионки Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероники Степановой на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Степанова заявила, что на ее глазах РФ стала сильной, гордой и успешной, при этом "не всем в мире это нравится".

25-летняя Венг призналась, что ситуация, описанная Степановой, кардинально отличается от реальной жизни. Норвежка не может поверить, что слова, которые произнесла российская лыжница, являются ее истинным собственным мнением.

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"Это немного шокирует. У нее сложилась совсем не такая картина ситуации, как у нас. Она, видимо, не видит того, что видим мы", – цитирует Венг портал vg.no.

Норвежка затруднилась ответить, хочет ли она продолжать соревноваться с Степановой посл того, как та побывала на встрече у Путин и сказала такое про Россию.

"Я особо об этом не думала. Я считала, что нужно разделять политику и спорт. Но в России, да и в других странах тоже, видимо, между политикой и спортом очень плавный переход", - подытожила спортсменка.

В комментариях болельщики высмеяли наивность норвежской лыжницы.

"Почему нет? Может у неё реально очень низкий интеллект", – задаются риторическим вопросом юзеры.

Фанаты элементарно объясняют слова Степановой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов высмеял встречу российских олимпийцев с главарем Кремля Владимиром Путиным. 33-летний киевлян, в частности, отметил речь лыжницы Вероники Степанова, которая заявила о победе РФ в войне с Украиной.