Чемпион ОИ дал 'интервью шизика', заявив о коррупции в РФ и призвав 'выселять в Магадан сволочей, проплаченных Западом'

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился огненным спичем о проблемах России, который в сети назвали "интервью шизика". Бывший биатлонист призвал бороться с коррупцией, отправить в ссылку так называемых иноагентов и отдать развитие спорта олигархам.

Комментируя речь лыжницы Вероники Степановой о величии РФ, Тихонов упомянул "спецоперацию" в Украине. Он выразил уверенность в том, что после ее завершения, с агрессоров будут сняты санкции, пишет Sports.ru.

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"Коррупция – самый большой бич России. Я бы даже назвал это грабежом. Самое страшное, что показывают яхты, виллы, арестованные триллионы. Этих сволочей, проплаченных Западом, нужно отлавливать и выселять в Магадан с киркой и лопатой. Тогда в России будет все хорошо. Сколько лет мы боремся с легкой атлетикой, биатлоном по поводу допинга? Уже 15 лет, и никому дела нет. Наймите олигарха, надо тратить средства на отечественный спорт. А то кормим англичан, американцев. Позорище же!" – сказал олимпийский чемпион.

Читатели издания едко высмеяли высказывания Тихонова. "Этого человека надо изолировать от общества, он просто не в себе, либо в алкогольном угаре", "Интервью шизика, в котором один абзац противоречит другому", "И начнется Гаага..." – пишут в комментариях под новостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который призвал отстранить от международных соревнований "все страны НАТО", заявил о "застое и деградации" в биатлоне России.