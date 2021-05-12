В России хоккеисты устроили массовую драку, в которую попали и арбитры

Хоккеисты челябинского "Трактора" и альметьевского "Нефтяника" устроили массовую потасовку в полуфинальном матче Юниорской хоккейной лиги.

В третьем периоде четыре игрока решили выяснить отношения не с помощью клюшек и шайбы, а на кулаках, начав драку возле борта. Позже к ним присоединились одноклубники. Арбитры попытались разнять драчунов, но в пылу борьбы одному из судей несколько раз случайно прилетело по лицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашингтон Кэпиталз" (2:4) начался с массовой драки между игроками, которая не заканчивалась на протяжении первых пяти минут.

Ранее форвард "Кэпиталз" Том Уилсон разозлил соперников после того, как избил двух россиян в недавнем матче между командами. Один из них, Артемий Панарин, получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона, а канадский нападающий избежал дисквалификации, несмотря на свое поведение.