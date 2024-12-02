В платье с оголенными плечами: Магучих поразила своим внешним видом на церемонии World Athletics Awards. Фото

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих произвела настоящий фурор своим появлением на церемонии награждения лучших легкоатлетов года в мире. Украинка посетила мероприятие под названием World Athletics Awards 2024, которое накануне состоялось в Монако, где она получила одну из почетных наград.

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Уходящий год стал для Магучих историческим и лучшим в карьере. Наша соотечественница сумела побить мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет, и стала победительницей Олимпийских игр. Ярослава удостоилась звания лучшей легкоатлетки 2024 года в небеговых дисциплинах.

Украинка стала одной из главных звезд церемонии в Монако. Особое внимание Ярослава привлекла к себе не только результатами и заслуженной наградой, но и выбором наряда.

Магучих появилась на публике в роскошном платье с полностью обнаженными плечами и туфлях на невысоком каблуке. Свой образ 23-летняя днепрянка дополнила прической с локонами, макияжем с блестящими тенями и розовой помадой.

На странице Международной федерации легкоатлетики (World Athletics) в социальной сети Instagram болельщики из Украины и других стран засыпали Ярославу комплиментами.

До этого Магучих призналась, что с ней произошло после победы на Олимпиаде-2024. Также спортсменка рассказала о хейте в свой адрес перед Играми в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих назвала своей главной целью побить рекорд российской спортсменки на Олимпийских играх.

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