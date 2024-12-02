'Я просто не поняла': Магучих возмутил хейт от украинцев перед Олимпиадой-2024

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих призналась, что столкнулась с необъяснимым для себя хейтом после выступления на чемпионате мира в помещениях 2024 года. Болельщики были разочарованы "серебром" спортсменки накануне Игр в Париже и набросились на нее с негативными комментариями.

Видео дня

Об этом Магучих рассказала в интервью порталу "Чемпион". 23-летняя легкоатлетка, которая стала мировой рекордсменкой в прыжках в высоту, возмутилась таким отношением фанатов, ведь они просто нивелировали ее достижение и цену награды – вице-чемпионство на планете.

"Люди писали: "Что же будет на Олимпийских играх, если сейчас "серебро"?" Я просто не поняла, когда "серебро" для нас стало не медалью. Так, словно я даже в финале не прыгала, провалила квалификацию. Иногда, эмоционально ты не можешь справиться со всем, что происходит в жизни – немножко ломаешься. Но это один момент. Например, тогда в Глазго Никола Олислагерс была сильнее, более готова психологически, а я нет. Мы подготовились лучше, проанализировали все. Сами знаете, что произошло потом", – сказала Магучих.

Накануне Ярослава получила звание лучшей спортсменки года в небеговых дисциплинах по версии международной федерации World Athletics.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих назвала своей главной целью побить рекорд российской спортсменки на Олимпийских играх.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!