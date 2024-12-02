'Что, снова прыгать? Как бежать?' Магучих призналась, что с ней произошло после Олимпиады-2024

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих испытывала проблемы с мотивацией перед этапами Бриллиантовой лиги после победы на Играх в Париже-2024. 23-детняя прыгунья в высоту из Днепра подчеркнула, что долго не могла собраться, поскольку была опустошена эмоционально.

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Об этом Магучих заявила в интервью порталу "Чемпион". При этом легкоатлетка добавила, что сейчас ее главная мотивация для выступлений – это возможность благодаря своим успехам рассказывать журналистам мировых СМИ о войне в Украине, не давая людям забывать о ней.

"Никак не могла настроиться и думала: "Что, снова прыгать? Как бежать на эту планку?" У меня было эмоциональное истощение. Но настроилась, все же прыгнула, получила третий Бриллиант, завершила сезон хорошо, как всегда. Для меня сейчас такова мотивация: надо выигрывать, чтобы напоминать всему миру о войне. Это моя миссия как посла Украины. Только благодаря моим наградам я могу это делать", – сказала Магучих.

Накануне Ярослава получила звание лучшей спортсменки года в небеговых дисциплинах по версии международной федерации World Athletics.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих назвала своей главной целью побить рекорд российской спортсменки на Олимпийских играх.

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