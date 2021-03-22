В Индии на спортивном турнире рухнула трибуна со зрителями: сто человек пострадали. Видео

На юге Индии во время национального чемпионата по кабадди – популярной в стране командной игры – обрушилась трибуна со зрителями, в результате чего травмы получили около 100 человек.

Происшествие случилось в городе Сурьяпет 22 марта, пишет IndiaTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Происшествие случилось в городе Сурьяпет . Google Maps

Всех пострадавших госпитализировали в местные медицинские учреждения. У двоих из них – серьезные травмы.

Отмечается, что речь идет о церемонии открытия 47-го юношеского турнира. Площадка, где проводилось соревнование, вмещает около 15 тысяч человек.

Момент обрушения трибуны. кадр видео

Основателем кабадди является Индия, однако игра популярна и в других азиатских странах. Согласно правилам, две команды по 12 игроков (7 на поле и 5 запасных) занимают две противоположные стороны поля. Одна из них засылает своего игрока на территорию противника и тот беспрерывно кричит "Кабадди! Кабадди!" не сбивая дыхание. За это время игрок должен дотронуться рукой или ногой до противника и убежать на свою половину поля.

После того, как игрок нападающих успешно вернется, игрок другой команды, до которого он дотронулся, выбывает из игры. Если нападавший будет схвачен, то один из членов защищавшейся команды становится нападающим. Соревнование продолжается до тех пор, пока одна из команд не потеряет всех своих участников.

Первый чемпионат мира по кабадди состоялся в 2004 году, победила в нем сборная Индии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в индийском городе Ганганагар обрушилась трибуна, в результате чего тогда погибли пять человека.