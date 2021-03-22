В Індії на спортивному турнірі впала трибуна з глядачами: сто осіб постраждали. Відео

На півдні Індії під час національного чемпіонату з кабадді – популярної в країні командної гри – впала трибуна з глядачами, внаслідок чого травми отримали близько 100 осіб.

Подія трапилася в місті Сурьяпет 22 березня, пише IndiaTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Подія трапилася в місті Сурьяпет. Google Maps

Всіх постраждалих госпіталізували до місцевих медичних установ. У двох із них – серйозні травми.

Зазначається, що йдеться про церемонію відкриття 47-го юнацького турніру. Майданчик, де проводилося змагання, вміщує близько 15 тисяч осіб.

Момент обвалення трибуни. кадр відео

Засновником кабадді є Індія, але гра популярна й в інших азіатських країнах. Згідно з правилами, дві команди по 12 гравців (7 на полі і 5 запасних) займають дві протилежні сторони поля. Одна з них засилає свого гравця на територію противника і той безперервно кричить "Кабадді! Кабадді!", не збиваючи дихання. За цей час гравець повинен доторкнутися рукою або ногою до противника і втекти на свою половину поля.

Після того, як гравець нападників успішно повернеться, гравець іншої команди, до якого він доторкнувся, вибуває з гри. Якщо нападника буде схоплено, то один із членів команди, що захищалася, стає нападником. Змагання триває доти, доки одна з команд не втратить всіх своїх учасників.

Перший чемпіонат світу з кабадді відбувся в 2004 році, перемогла в ньому збірна Індії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в індійському місті Ганганагар впала трибуна, внаслідок чого тоді загинуло п'ятеро людей.