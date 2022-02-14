В Госдуме отреагировали на решение суда по фигуристке Валиевой на Олимпиаде

Председатель комитета Государственной думы России по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказал свое мнение о вердикте Спортивного арбитражного суда в деле фигуристки Камилы Валиевой. Чиновник считает допуск 15-летней спортсменки к личному турниру Олимпийских игр правильным решением, хотя один из ее анализов показал наличие в организме запрещенных веществ.

В комментарии сайту "Чемпионат" депутат Госдумы сказал, что в деле еще предстоит разобраться. Сейчас же девушка готовится к выходу на олимпийский лед Пекина 15 февраля.

"Допустить Валиеву к личному турниру Олимпиады – совершенно справедливое решение. Нам предстоит разобраться, что же произошло – должно быть внутреннее расследование. ОКР и федерация обязательно разберутся, чтобы впредь такие вещи не допускать.

Видео дня

Самое главное – мы увидим нашу спортсменку на льду. Камила будет радовать нас своим блестящим катанием. Надеемся, что на нее вся эта ситуация не повлияет", – сказал президент федерации керлинга РФ.

Напомним, в анализе юной спортсменки из Казани обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России объяснили оправдание фигуристки Валиевой за допинг.

Недавно в Госдуме устроили истерику из-за футзального матча Россия – Украина.