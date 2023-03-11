В Госдуме на решение FIE снять бан с России ответили словами ''надрать зад английским щеглам''

Депутат Госдумы России Виталий Милонов оскорбил англичан, комментируя решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к соревнованиям. 49-летний представитель "Единой России" уверен, что в мире люди относятся к России нормально, "просто есть гаденыши".

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Также появилась информация о том, что Великобритания обратилась к спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы сохранить санкции против россиян.

"Англичане – это мерзкие гаденыши, которые по сути стали главной фашистской державой сейчас. Они устраивают теракты на Крымском мосту, диверсии, учат хо*лятских диверсантов подрывать и поджигать все у нас, обучают хо*лятский спецназ. Поэтому так бы хотелось, чтобы наши фехтовальщики надрали ж*пу английским щеглам, да так, чтобы они сесть не могли неделю. Не просто их укололи как надо, но и надавали по заднице" – заявил депутат Госдумы РФ.

После этой фразы Милонов стал настоящим посмешищем в интернете. Пользователи не смогли пройти мимо таких слов депутата, который не раз отмечался гомофобными высказываниями.

"Кто про что, а Милонов про ж*пы…", "Если Милонов не думает про мужские жопы и про геев, то стоит проверить, не умер ли он", "Кто о чём, а Милонов все про ж*у!" – стебутся юзеры.

Любители спорта из РФ с иронией отмечают, что именно так по мнению депутатов Госдумы, должен выглядеть "спорт вне политики".

Ранее Милонов, комментируя отклонение апелляций российских клубов и сборных на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА, заявил, что "европейцы на коленках ползали, геям задницы целовали".

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