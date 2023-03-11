Великобритания нашла новый способ не пустить Россию на Олимпиаду-2024

Правительство Великобритании призвало главных спонсоров Олимпиады 2024 в Париже надавить на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы спортсменов из России и Беларуси не допустили в Париж-2024 даже в нейтральном статусе. Как сообщает The Guardian, 13 крупнейших компаний, которые финансируют Олимпийские игры, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, получили соответствующее письмо.

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Авторы послания убеждены, что российскому и белорусскому режимам категорически нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.

"Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели "нейтралитета" не будут устранены, мы не согласны с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям", - говорится в тексте.

МОК продолжает изучать возможности, позволяющие атлетам РФ и РБ выступать качестве "нейтральных" в квалификации на Олимпийские игры в Париже в Азии, а не в Европе.

Великобритания, наряду с 34 другими странами, уверена, что ситуация в Украине ухудшилась после первоначального решения МОК в феврале прошлого года забанить страну-агрессора, и что Россия и Беларусь не должны возвращаться, пока Владимир Путин не прекратит свою войну.

В заявлении, сделанном в прошлом месяце, страны выразили серьезную озабоченность по поводу возможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на нейтральной основе, учитывая, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами. Они также выразили обеспокоенность по поводу тесных связей и связей между российскими спортсменами и российскими военными.

"Отмечая заявленную МОК позицию о том, что окончательные решения еще не приняты, мы настоятельно призвали МОК рассмотреть вопросы, поставленные всеми странами, и соответствующим образом пересмотреть свое предложение", — говорится в письме спонсорам, составленным секретарем по культуре Великобритании Люси Фрейзер.

"Как олимпийский партнер, хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу и попросить вас присоединиться к нам, чтобы оказать давление на МОК, для решения проблемы, поднятой в нашем заявлении", - отмечается в письме.

Письмо пришло через день после того, как Россия нанесла самый крупный ракетный удар по городам Украины за последний месяц.

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