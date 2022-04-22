В бою с российскими оккупантами погиб вице-чемпион Европы по пулевой стрельбе

20 апреля, в боях в Херсонской области, погиб серебряный призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе-2013 Иван Бедняк, сообщает Facebook отделения НОК во Львовской области. Уроженцу Марганца (Днепропетровская область) было 36 лет. У него остались жена и 6-летний сын.

На момент начала полномасштабного вторжения России Бедняк был в Европе, однако сразу вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

"Он погиб от вражеской пули, выполняя боевое задание", – сообщил близкий друг спортсмена.

В 2010 года на ЧЕ в командном турнире завоевал "серебро" в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (вместе с Сергеем Кудрей (Херсон) и Олегом Омельчуком).

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В 2012 году на ЧМ по пулевой стрельбе в этой же дисциплине занял 7-е место и завоевал для Украины первую лицензию на Олимпийские игры-2012.

В 2013 году на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия в командном турнире вместе с Романом Бондаруком и Александром Петривым стал обладателем бронзовой медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студент ІІ-го курса Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины, член национальной сборной по пулевой стрельбе Егор Кигитов погиб в бою с оккупантами, сообщает Fаcebook колледжа. ​