В бою с российскими оккупантами погиб украинский тренер, функционер и организатор соревнований по картингу

Известный полтавский тренер по картингу Михаил Кравченко погиб в боях за Украину, сообщает национальная Федерация автоспорта. Герою было в 46 лет.

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Михаил Иванович был членом Комитета картинга FAU, организатором и функционер на многочисленных соревнованиях по картингу, тренером юных пилотов на картодроме "Лтава".

После начала полномасштабного вторжения Кравченко пошел служить в ВСУ. Проходил службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского

У Кравченко осталась жена Алёна, сын Павел и дочка Мария. Последняя в прошлом году участвовала в составе украинской команды на FIA Motorsport Games.

Все желающие помочь близким и родным погибшего воина могут сделать это на номер карты Монобанка: 5375414120359657 (Павел Кравченко, сын).

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