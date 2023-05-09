В бою с российскими оккупантами погиб отец чемпионки Европы по спортивной гимнастике

Отец чемпионки Европы по спортивной гимнастке Анастасии Бачинской погиб на войне с Россией. 19-летняя уроженка Тернополя сообщила о трагедии у себя в Instagram.

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"Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память! Герой на века!" – написала Бачинская.

Бачинская в 2020 году выиграла чемпионат Европы в командном первенстве. В 2019-м победила на Европейских играх в Минске (в вольных упражнениях). Является двукратной бронзовой призерко Юношеских Олимпийских игр.

Росла Анастасия в многодетной семье. Старший брат – программист, младший Любомир – музыкант, играет на фортепиано, младшая сестра Соломия – художница.

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