Вывозил раненых с передовой и попал под обстрел: харьковский волейболист воевал в подразделении ''Кракен''

В боях с российскими оккупантами за крепость Бахмут погиб 43-летний харьковский волейболист Вячеслав Шахов. Военнослужащий Главного управления разведки с позывным "Шах" пытался эвакуировать раненых побратимов в поселке Красная гора, когда попал под вражеский обстрел. А его родные и близкие просят президента присвоить ему звание Героя Украины.

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Шахов, которому 2 марта должно было исполниться 44 года, родился в Харькове, где и увлекся всерьез волейболом. Вячеслав окончил спортивный колледж, становился победителем и призером областных и всеукраинских соревнований по волейболу.

В последнее время спортсмен играл в чемпионате Харькова, выступал за местные команды "ОН Клиник" и "Пингвины". Являлся активным участником волейбольного движения города.

В первый день полномасштабной войны с Россией Шахов добровольно вступил в территориальную оборону Харькова, который с 24 февраля пытались штурмовать войска РФ, но дальше окраин не продвинулись. Затем волейболист присоединился к спецподразделению "Кракен", которое сейчас входит в состав Главного управления разведки МО Украины.

Вячеслав служил старшим солдатом, вместе с побратимами освобождал населенные пункты Харьковской области – Русская Лозовая, Черкасская Лозовая, Слатино, Казачья Лопань, Питомник, Купянск, Балаклея, затем воевал в Луганской области в районе Сватово.

А в последнее время вместе с побратимами из спецподразделения "Кракен" Шахов отбивал атаки российских оккупантов в районе многострадального Бахмута Донецкой области.

30 января Вячеслав пытался вывезти раненых побратимов с передовой в районе поселка Красная гора под Бахмутом, но оказался под вражеским обстрелом. Волейболист погиб после прямого попадания снаряда в его автомобиль.

Родные, друзья и побратимы просят президента Украины Владимира Зеленского присвоить Шахову звание Героя Украины посмертно. Соответствующая петиция от имени Валерии Долгополой уже опубликована на сайте президента.

"Вячеслав был смелым и мужественным, настоящим воином, получал награды. В мирное время играл в волейбол, был одним из лучших игроков. У него было много планов, которые он не успел, к сожалению, воплотить в жизнь", – отметила Валерия Довгопола.

"Вячеслав всегда помогал всем, кто в этом нуждался. Он был настоящим другом и побратимом. Он отдал свою жизнь, чтобы мы жили в свободной и независимой стране. Защищал Украину ценой собственной жизни", – подчеркнула автор петиции.

У 43-летнего украинского спортсмена и защитника остались жена и сын.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21-летний боец "Кракена" и обладатель Кубка мира погиб в боях за Соледар.

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