''Украинцев нужно забанить?'' Комментатор из Норвегии назвал МОК ''полезными идиотами для Кремля''

Норвежский спортивный комментатор Ян Петтер Салтведт жестко высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) разработать критерии для допуска российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. Журналист телеканала NRK назвал президента организации и руководителей международных федераций, поддержавших этот шаг, полезными идиотами для диктатора Владимира Путина.

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Об этом он заявил в интервью сайту nrk.no. По мнению Салтведта, МОК и спортивные чиновники думают лишь о том, как сделать Олимпиаду будущего года максимально выгодной с финансовой точки зрения. Комментатор добавил, что в МОК совсем не думают об украинцах.

"Они хотят, чтобы Олимпийские игры в Париже были масштабнее, чем когда-либо, и принесли больше денег, чем когда-либо. Этого не произойдет без участия россиян. Тот факт, что члены МОК позволяют промыть себе мозги, чтобы они приняли позицию Баха, делает их, к сожалению, полезными идиотами для Кремля. Они все время четко заявляли, что российские и белорусские спортсмены не вернутся. Что делать с украинской командой, которая не хочет соревноваться с россиянами? По логике Баха, украинцев нужно забанить", – сказал журналист.

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе, не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова послали в сети после его реакции на заявление МОК об условиях участия россиян на Играх в Париже. Кроме того, спортивные чиновники из страны-агрессора устроили истерику после сообщения МОК.

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