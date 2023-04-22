Украинцам запретили выходить с желто-синим флагом на чемпионате мира по бальным танцам в Молдове

Украинским участникам чемпионата мира по бальным танцам организаторы запретили выходить на церемония представления со своим флагом. Мундиаль состоялся 16 апреля в Молдове.

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Как сообщает местное издание NewsMaker, со ссылкой на украинскую участницу ЧМ Викторию Урсатий, после этого танцоры отказались вообще выходить на торжественное мероприятие, которое предваряло турнир.

У себя в Instagram Урсатий рассказала, что попыталась уговорить организаторов, объясняя, что в Украине идет война и они не могут без флага, но все оказалось бесполезно. Видео с обращением украинской танцовщицы собрало миллион просмотров, однако затем наша соотечественница закрыла доступ к своему Instagram.

Позже Урсатий выложило видео с государственными флагами, где желто-синее полотнище находится в самом углу.

"Когда в твоей стране идет война, гибнут люди и гибнут воины, мы не можем молчать и выходить без флага на главную церемонию представления стран на международных соревнованиях. Наша задача как спортсменов, чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наш флаг видели и помнили", — цитирует спортсменку NewsMaker.

Урсатий так объяснила, почему украинские спортсмены "не проглотили эту ситуацию".

"Люди до сих пор считают, что присутствие россиян и белорусов на Олимпиаде — это спорт вне политики. А так не должно быть", - приводит ее слова молдавское СМИ.

Также издание приводит комментарий Федерации спортивных танцев Молдовы Петру Гозуну. Он сообщил, что все спортсмены, согласно поправкам, внесенным в начале 2023 года в регламент проведения подобных соревнований, должны выходить на церемонию представления без флагов, но с табличками стран. По его словам, официальные представители WDSF сообщили об этом спортсменам из Украины.

В итоге Виктория и Владислав Урастий приняли участие в соревнованиях, но не вышли в финал. В числе победителей оказались украинские юниоры. Они вышли на награждение с флагом.

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