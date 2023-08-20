Украинскую девушку-бойца 'задушили' гильотиной на старте боя в UFC. Видео

Украинская девушка-боец наилегчайшего женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (11-4) потерпела досрочное поражение на турнире UFC 292 в Бостоне. 31-летняя уроженка днепропетровщины в бою в наилегчайшей весовой категории уступила в первом раунде перспективной 29-летней бразильянке Карин Сильве (16-4).

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Наша соотечественница попалась на удушающий прием гильотина и на секунду до перерыва постучала по ноге соперницы, сигнализируя о том, что сдается.

Для Марины это стало вторым поражением подряд. В ноябре прошлого года Мороз уступила единогласным решением судей другой бразильянке Дженнифер Майе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне многократная чемпионка Украины по боксу Елена Колесник, выступающая в смешанных единоборствах (ММА) потерпела поражение в Лиге профессиональных бойцов США (PFL). 32-летняя одесситка в полуфинале уступила бразильянке Лариссе Пачеко.

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