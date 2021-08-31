В РФ закатили истерику после отказа украинского легкоатлета от фото вместе с россиянами на Паралимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оскорбил украинского спортсмена Игоря Цветова, который не захотел делать совместную фотографию с представителями Паралимпийского комитета России (ПКР) на пьедестале почета. Инцидент произошел во время торжественной церемонии награждения победителей забега на 100 метров на Паралимпиаде-2020.

Мамиашвили в интервью RT заявил, что считает себя "вменяемым человеком", а украинца назвал "глупым и ущербным". По мнению главы ФСБР Цветов таким поступком проявил неуважение в первую очередь к самом себе и унизил Украину.

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"Здесь без лечащего врача разобраться сложно. Самое страшное, что идиоты выдают это за некий патриотизм", — заявил Мамиашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в СМИ разгорелся скандал, Цветов дал комментарий в своем Facebook.

27-летний уроженец Николаева заявил, что его поступок можно трактовать по-разному, и кто-то увидит в этом неуважение к конкурентам, а для кого-то это будет уважение к Украине.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после соревнований сфотографировалась в обнимку с победительницей Марией Ласицкене.

Этот снимок вызвал большой скандал.

Позже Магучих оправдалась за это словами, "враг готов на все" .