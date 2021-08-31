Украинский легкоатлет прокомментировал отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде-2020

Украинский легкоатлет Игорь Цветов заявил, что отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде в Токио из уважения к нашей стране. Он закончил забег на 100 метров на втором месте, а затем демонстративно отошел от представителей Паралимпийского комитета России (ПКР) на пьедестале.

Наш спортсмен прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook. Легкоатлет написал, что его поступок можно трактовать по-разному.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце", – заявил Цветов.

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В другом посте наш соотечественник поблагодарил всех за поздравления и пообещал побороться за "золото" во время забега на 200 метров.

Напомним, что на стометровке украинца на 12 сотых секунды опередил Дмитрий Сафронов, а другой представитель ПКР Артем Калашян финишировал третьим.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 прогремел скандал с нашей легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась в обнимку с россиянкой Марией Ласицкене.

Комментатор Виталий Волочай рассказал, как на самом деле был сделан совместный снимок нашей соотечественницы и спортсменки из РФ. Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась об этом инциденте и дала совет Магучих.