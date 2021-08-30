Украинский легкоатлет отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Украинский легкоатлет отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде-2020

Украинец Игорь Цветов не стал делать совместное фото с представителями России на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Наш соотечественник ответил отказом на предложение попозировать рядом с соперниками во время церемонии награждения.

Игорь Цветов не стал фотографироваться с россиянами.

Цветов стал вице-чемпионом Паралимпиады в беге на 100метров. Он совсем немного проиграл россиянину Дмитрию Сафронову, который был быстрее украинца на 12 сотых секунды. В то же время Игорь опередил еще одного бегуна, выступающего под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), Артема Калашяна.

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Результаты забега на 100 метров на Паралимпиаде-2020.
Игорь Цветов на Паралимпиаде.

На церемонии награждения оба россиянина поднялись на первую ступень пьедестала, предложив Цветову сделать совместное фото. Однако украинец отказался от такого предложения, оставшись в стороне от соперников по забегу.

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Медальный зачет Паралимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комментатор Виталий Волочай рассказал, как на самом деле появилось фото нашей легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх 2020 года.

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Ранее Ольга Харлан рассказала о своем отношении к ситуации с Магучих и дала совет соотечественнице относительно подобных фото.

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