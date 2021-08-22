Этап Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя едва не завершился трагедией для украинского лыжника Дмитрия Драгуна. 23-летний спортсмен попал в страшный завал во время гонки свободным стилем на 26 километров.

На одном из скоростных участков итальянец Франческо Беччис резким маневром сбил целую группу лыжников. В результате спортсмены на скорости 60 км/ч упали на асфальт.

Больше всего досталось атлету в желтом шлеме под номером 14. Им и оказался Драгун.

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Позже в социальных сетях черниговский спортсмен выложил снимки разбитого шлема, который спас ему жизнь.

"Благодарность за качественный инвентарь, который вчера сохранил мне жизнь. Сейчас со мной все хорошо (не считая пару десятков ссадин и ушибов). Номер 14 оказался невезучим", – отметил Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России победительница областных соревнований по лыжным гонкам разбилась насмерть во время тренировки по лыжероллерам.