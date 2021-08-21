Российская лыжница-чемпионка разбилась насмерть на тренировке

Российская лыжница Динара Гаджиева умерла от травмы, которую получила во время тренировки по лыжероллерам в Нижегородской области. 16-летняя спортсменка на большой скорости не удержалась на ногах и в одном из виражей упала, сильно разбив голову.

В бессознательном состоянии россиянку доставили в одну из клиник Саратова, но медики оказались бессильными. По информации Чемпионата, на Гаджиевой был шлем, но он не спас ее от фатальных травм.

Динара входила в состав юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. Неоднократно выигрывала и входила в призы областных соревнований.

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