Украинский дзюдоист остановился в шаге от медали на Олимпиаде-2020

Дзюдоист Яков Хаммо был очень близок к тому, чтобы завоевать пятую бронзовую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. В утешительном финале он уступил спортсмену из сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Тамерлану Башаеву.

С первых секунд схватки был виден серьезный настрой обоих атлетов. Они внимательно следили за действиями друг друга, шла равная борьба до первой ошибки. К сожалению, ее допустил именно Хаммо, когда не успел за соперником и оказался на спине за 1:20 до окончания основного времени. Россиянин взял ситуацию под свой контроль и победил иппоном.

Напомним, что Хаммо стартовал на соревнованиях со стадии 1/8 финала, где оказался сильнее румына Владута Симионеску. Украинец взял верх благодаря приему ваза-ари в концовке основного времени.

Видео дня

В четвертьфинале ему противостоял неуступчивый японец Хисайоши Хирасава. За четыре минуты схватки им не удалось выявить победителя, поэтому бой перешел в "золотой счет". Там Хаммо уступил сопернику иппоном.

В поединке за попадание в утешительный финал Якову противостоял узбек Бекмурод Олтибоев. В концовке первой минуты противостояния украинец набрал очко благодаря приему ваза-ари и сумел удержать минимальное преимущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день Олимпиады "бронзу" нашей стране принесла другая наша представительница в дзюдо – Дарья Белодед. После окончания утешительного финала она расплакалась, а затем объяснила, что была нацелена на завоевание "золота".