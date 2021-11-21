Украинский дворник, выигравший ЧМ по джиу-джитсу, сделал откровенное признание в Facebook

Игорь Евтушенко заявил, что он прежде всего тренер, а уже потом дворник. У себя в Facebook 49-летний спортсмен признался, что его должность в херсонской школе 57 сыграла большую роль "во всей этой шумихе".

Евтушенко на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах взял "золото" в весовой категории до 69 килограмм в категории "Мастер 4".

"Журналистам очень понравилось, что я работаю дворником. Но мое основное занятие – это джиу-джитсу. Дворником я работаю, по необходимости. Бизнесмен из меня не очень, а вернее совсем никакой, поэтому джиу не приносит мне дохода", – написал Игорь.

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По словам спортсмена его спрашивают, можно ли записаться к нему на тренировки, тренирует ли он вообще, а также можно ли привести к нему на занятие детей.

"Да, можно конечно и даже нужно! Основная моя работа-тренер", – заявил Евтушенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евтушенко устроили горячий прием в родном городе. Чемпиона встречали представители городских властей, родственники, друзья и сотрудники.

По приезду Игорь дал небольшое интервью, в котором признался, что дрался на планетарном первенстве в Абу-Даби не в своей весовой категории.

В активе Евтушенко победа на чемпионате Европы и Украины. В ближайшее будущее Игорь хочет принять участие в чемпионате Южной Америки.

Игорь Евтушенко днем работает дворником, а вечером преподает в Херсонском дворце молодежи и студентов в секции бразильского джиу-джитсу.

Неделю назад украинец Юрий Захареев выиграл чемпионат мира по боксу, победив в финале россиянина.