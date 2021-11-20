Украинского дворника, выигравшего чемпионат мира по джиу-джитсу, горячо встретили на родине

Игорю Евтушенко, чемпиону мира по бразильскому джиу-джитсу в категории "Мастер 4", устроили торжественный прием в родном Херсоне. Вместе с журналистами 49-летнего спортсмена встречали представители городских властей и школы №57, где он работает дворником.

По приезду Игорь дал небольшое интервью, в котором признался, что дрался на планетарном первенстве в Абу-Даби не в своей весовой категории.

"Моя категория – 64 килограмма, но в ней не заявился ни один участник. Пришлось выступать тут. Моим соперником в финале был Азад Джафарзаде из Азербайджана. У него уже был серьезный опыт выступления в большом спорте, а также несколько титулов. Он и призер национальных и международных соревнований по греко-римской борьбе", – приводит слова Игоря издания Херсон.Депо.

Видео дня

В активе Евтушенко победа на чемпионате Европы и Украины. В ближайшее будущее Игорь хочет принять участие в чемпионате Южной Америки.

"Победа на мундиале – это престиж, а чемпионат Южной Америки – это уровень. Там собираются ведущие спортсмены. Даже те, кто каким-либо причинам не принимает участие в других международных соревнованиях", – сказал Евтушенко.

Игорь Евтушенко днем работает дворником, а вечером преподает в Херсонском дворце молодежи и студентов в секции бразильского джиу-джитсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировой чемпионат по бразильскому джиу-джитсу прошел в Обьединенных Арабских Эмиратах. Наш соотечественник взял "золото" в весовой категории до 69 килограмм.

Ранее украинец Юрий Захареев выиграл чемпионат мира по боксу, победив в финале россиянина.