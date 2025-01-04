Украинский чемпион, опасаясь, что его не выпустят из Украины, отказался приезжать из Италии на похорон матери

Двукратный чемпион Украины по волейболу (в составах черкасского "Азот" в 2006 / киевского "Локомотива" в 2008) и бывший игрок сборной Украины (2007-2011) Юрий Гладыр поделился трагической историей, которая произошла в его жизни несколько недель назад. 40-летний уроженец Полтавы, в 2013 году получивший гражданство Польши, признался, что не смог приехать из Италии на похороны своей матери, опасаясь, что после этого ему не позволят покинуть Украину.

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"Она умерла во сне. Сердце не выдержало. Это было шоком для нас с братом. Ей должно было исполниться 70 лет в следующий День святого Валентина", — рассказал он в интервью sport.tvp.pl.

Тяжелее всего для чемпиона Европы и его брата, который проживает в Чехии, было принять решение не возвращаться в Украину для прощания с родным человеком.

"Если бы мы это сделали, мы бы не уехали из Украины. То, что происходит сейчас там – и я не говорю о самой войне – ужасает. Этого не покажут по телевидению, и вы о нем не услышите. Мы с братом оттуда бы не уехали... Больше ничего об этом говорить не хочу, потому что для меня это слишком политически сложно", – закрыл тему Гладыр, выступающий сейчас за польский клуб "Варта" из Заверце (Плюс Лига).

В столь сложный период спортсмен выразил благодарность своей команде, друзьям и близким за оказанную поддержку: "Они помогли мне справиться, и я всегда буду им за это благодарен".

Юрий Гладыр начал карьеру в польской волейбольной лиге в 2008 году, когда присоединился к варшавской команде "Политехника". После одного сезона он перешел в клуб "Закса" из города Кендзежин-Козле, где провел семь лет. С этой командой Юрий дважды выиграл Кубок Польши и в 2016 году впервые стал чемпионом страны. В 2011 году его признали лучшим нападающим польской лиги.

Сезон 2016/17 Гладыр провел в клубе "Скра" из Белхатова, а затем отправился играть за границу. Он выступал за турецкий "Фенербахче" (2017/18), где выиграл Суперкубок Турции, и за итальянский клуб "Сиена" (2018/19), где его отметили как лучшего блокирующего сезона в Серии А.

С 2019 года, после получения польского гражданства, Гладыр играл за "Ястшембски Венгель", с которым трижды становился чемпионом Польши и в сезоне 2020/21 был признан лучшим подающим Плюс-Лиги. Летом 2024 года он перешел в клуб "Варта" из Заверце, продолжая карьеру в польской лиге.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее игрок волейбольного клуба "Решетиловка" Андрей Оробко решил не возвращаться в Украину из-за мобилизации. 27-летний уроженец города Стебник Львовской области вместе с одноклубником Дмитрием Шавраком не вернулись в Украину из Бельгии с матча Кубка вызова.

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