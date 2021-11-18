Украинский чемпион Европы сменил гражданство из-за Жана Беленюка – СМИ

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков пошел на неординарный шаг ради своей спортивной карьеры. 23-летний харьковчанин, который выступает в весовой категории до 87 кг, принял решение сменить спортивное гражданство. Отныне на соревнованиях он будет представлять Болгарию.

Об этом пишет сайт XSport со ссылкой на свои источники. Дело в том, что на многие турниры, в том числе и на Олимпийские игры, команде разрешают выставлять только одного борца в каждом весе. Конкурентом Новикова в категории является олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк.

Перед поездкой сборной на Олимпиаду в Японию Новиков предлагал Жану провести контрольную схватку, чтобы определить, кто должен представлять Украину на Играх. Однако Беленюк отказался. Поскольку он завоевал для страны лицензию в Токио, то он и должен был туда ехать, считал киевлянин. Хотя лицензия была не именная. Тренерский штаб принял сторону борца-депутата.

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Новиков – двукратный чемпион мира среди молодежи в категории U-23 и чемпион Европы 2020 года среди взрослых. 30-летний Беленюк ранее завоевывал "серебро" Олимпийских игр в Рио-2016. Сейчас он не может точно сказать, будет ли продолжать спортивную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, борец-депутат Беленюк решил продать золотую медаль Олимпиады-2020.