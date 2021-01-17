Украинский борец Жан Беленюк выиграл Гран-при Загреба

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов стали победителями Гран-при Zagreb Open-2021.

Депутат от фракции "Слуга народу" Жан Беленюк, который впервые с 2019 года принял участие в международном турнире, в финальной схватке в категории до 87 килограмм оказался сильнее шведского спортсмена Александра Степаньеча.

29-летний Беленюк первый период проиграл со счетом 0:1. Во втором наш соотечественник гораздо активнее стал вести встречу, и за 2 минут до конца, судья поставил шведа в партер, что стало для него фатальным. Беленюк три раза подряд смог совершить переворот, добыв 9 очков и досрочно завоевав "золото".

Вторую награду высшей пробы добыл Парвиз Насибов. 22-летний уроженец Запорожья в категории до 72 кг со счетом 3:2 победил в финале представителя Турции Ахмета Йилмаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре позапрошлого года Беленюк заявил, что больше не будет участвовать на чемпионатах мира.

За несколько дней до этого Жан добыл "золото" чемпионата мира 2019 года, который проходил в столице Казахстана Нур-Султане.