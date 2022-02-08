Как выглядят самые красивые украинки на Олимпиаде-2022: от чемпионки с ружьем до королевы скорости

На Олимпиаде-2022 Украину представляют 22 девушки, если считать и биатлонистку Анастасию Меркушину, которую срочно довызвали в Пекин. В Китае наши спортсменки сражаются за медали в 9 видах и впервые – в бобслее.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самых красивых украинских спортсменок, которые завоевали право выступить на Играх.

АЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА (фигурное катание)

Украинская фигуристка Александра Назарова является призером Юношеских Олимпийских игр-2012 в танцах на льду в паре с Максимом Никитиным. Также они являются бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира-2015 и чемпионами зимней Универсиады 2017 года.

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На Олимпийских играх-2018 молодая пара заняла 21 место, а на январском чемпионате Европы-2022 Александра и Максим замкнули топ-10. Также 25-летняя Назарова пробует себя в роли визажиста.

ЮЛИЯ ДЖИМА (биатлон)

Олимпийская чемпионка-2014 года Юлия Джима уже была близка к медали и в Пекине-2022, финишировав 10-й в индивидуальной гонке. И на на данный момент является сильнейшей биатлонисткой сборной Украины.

По образованию киевская биатлонистка – журналист. И очень любит рисовать. До биатлона это было ее страстью, а лучше всего удавалось работать в стиле Петриковской росписи. А вот свою личную жизнь Юлия оберегает от посторонних.

ИРИНА ПЕТРЕНКО (биатлон)

Вице-чемпионка мира-2017 и трехкратная чемпионка Европы Ирина Петренко вернулась в сборную Украины по биатлону после декрета. В марте 2020 года Ирина родила сына и сумела набрать форму к Олимпиаде в Пекине.

Ирина призналась, что возвращаться после двухлетнего перерыва было очень тяжело. Но когда ребенка было два месяца, Петренко приступила к тренировкам. Своим хобби называет вышивание.

ВИКТОРИЯ ОЛЕХ (лыжные гонки)

28-летняя лыжница Виктория Олех в Пекине дебютировала на Олимпийских играх и прошла всю дистанцию в скиатлоне, несмотря на кровь из носа.

Виктория начала выступать на Кубке мира в январе 2021-го, однако до этого успела получить опыт на юношеском Олимпийском фестивале, юношеских чемпионатах мира и Универсиадах.

АНАСТАСИЯ ШЕПИЛЕНКО (горнолыжный спорт)

Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко впервые стала на лыжи в 2 года и 3 месяца, а в 21 год дебютировала на Олимпийских играх. Спортсменка уже участвовала в Европейском юношеском олимпийском фестивале-2017, а также в двух чемпионатах мира.

В Кубке мира Шепиленко дебютировала буквально накануне Олимпиады-2022 – 23 января 2022 года в Кортина-д'Ампеццо и заняла высокое 34-е место в супергиганте. Девушка пришла в горные лыжи по стопам мамы и подает большие надежды.

ЕЛЕНА СТЕЦЬКИВ (санный спорт)

За плечами опытной саночницы Елена Стецькив уже две взрослые Олимпиады и одни Юношеские игры-2012. В прошлом году львовянка была 13-й на чемпионате Европы в Латвии.

27-летняя Елена отмечает, что взрослые Олимпийские игры сложно с чем-то сравнить, это невероятное мероприятие. Но Юношеские помогли ей вырасти и спортивном, и в личностном плане.

ЮЛИАННА ТУНИЦКАЯ (санный спорт)

Саночница Юлианна Туницкая впервые участвует в Олимпийских играх, но упорно рвется в топ-20, что стало бы хорошим достижением для 18-летней спортсменки.

В 2020-м украинка была пятой на Юношеской Олимпиаде в Лозанне. А в прошлом году Туницкая стала бронзовой призеркой чемпионата Европы среди молодежи в Сигулде и подает большие надежды.

УЛЬЯНА ДУБРОВА (шорт-трек)

На Олимпиаде-2022 Украина впервые с 1998 года представлена сразу двумя шорт-трекистами, одна из которых – харьковчанка Ульяна Дуброва. Ульяне всего 19 лет, но за ее плечами уже три чемпионата мира. И 9 место в составе эстафеты на последнем мундиале 2020 года.

Девушка признается, что перед стартом волнуется, поэтому в день соревнований практически ничего не ест. Но воду пьет обязательно.

СОФИЯ ГОЛИЧЕНКО (фигурное катание)

Украинская фигуристка София Голиченко начинала как одиночница. И только в 2020 году она стала в пару с Артемом Даренским. Завоевать лицензию на Олимпийские игры-2022 в соревновании спортивных пар у них не получилось, но они получились возможность выступить в Пекине в командном турнире.

Буквально за полтора года пара Софии и Артема сделала большой шаг вперед. Специалисты видят потенциал ребят. Особенно с такой яркой партнершей.

ОЛЬГА ПОЛЮК (фристайл)

Ольга Полюк уже трижды пыталась взобраться на олимпийский пьедестал. И каждый раз ей чего-то не хватало. По признанию лыжной акробатки, на последних двух Играх она выбрала не ту стратегию – для квалификации готовила прыжки полегче, а сложные собиралась исполнить в финале, но доходила до него.

В этом сезоне Полюк уже была призером Кубка мира и надеется снова подняться на пьедестал, но уже в Пекине. А дома за брюнетку болеет муж.

АНАСТАСИЯ НОВОСАД (фристайл)

Анастасия была одним из лидеров сборной еще перед Олимпиадой в Пхенчхане-2018, но накануне Игр забеременела и ушла в декрет. Зато после возвращения Новосад набрала отличную форму и в нынешнем сезоне впервые победила на этапе Кубка мира.

Также на Анастасию рассчитывают и в командном турнире. Где девушке выступать морально сложнее, чем в личном. И она не скрывает, что на Олимпиаде на первое место выходит психология.

ЛИДИЯ ГУНЬКО (бобслей)

Не так давно Лидия Гунько считалась одной из сильнейших женщин в мире. В 2016 году она стала чемпионкой мира в становой тяге, а в 2017 году победила на соревнованиях "Арнольд-классик". Но черед год в ее жизнь пришел бобслей.

20 декабря 2020 года вместе с Ириной Лищинской Лидия выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка Европы в Сигулде. Эта награда стала первой в истории украинского бобслея. Но в двойке украинки не отобрались на Олимпиаду. Зато Гунько взяла первую лицензию для страны в монобобе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины потеряла вторую биатлонистку на Олимпиаде-2022.