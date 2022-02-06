Сборная Украины потеряла вторую биатлонистку на Олимпиаде-2022. Что с эстафетой

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко сдала подряд два положительных теста на коронавирус в Олимпийской деревне в Пекине, где проходит зимние Игры-2022, сообщает biathlon.com.ua. 26-летняя уроженка Минска будет изолирована и гарантировано пропустит индивидуальную гонку, которая запланирована на 7 февраля.

Отмечается, что спортсменка чувствует себя хорошо.

Чтобы выйти из режима изоляции и продолжать выступать на Олимпиаде-2022, нашей соотечественнице необходимо будет сдать два негативных ПЦР-теста с интервалом не менее чем в сутки.

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Отметим, что это уже вторая украинская биатлонистка, которая заразилась COVID-19. На самоизоляции пребывает Елена Билосюк (Пидгрушная). 5 февраля в столицу Китая вылетела Анастасия Меркушина, которая является запасной в сборной.

Если до 15 февраля в женской сборной Украины заболеет еще одна спортсменка, а остальные не выздоровеют, то наша команда не сможет выступить в эстафете. Гонка состоится 16 февраля.