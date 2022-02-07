Украинская биатлонистка Меркушина прилетела на Олимпиаду, но "индивидуалку" не побежит
В понедельник, 7 февраля, на биатлонном турнире Олимпийских игр состоится индивидуальная гонка у женщин на 15 км. Примут участие в ней и три украинки, а вот наша запасная, Анастасия Меркушина, на старт в 11:00 не выйдет.
Сайт НОК Украины сообщил, что Настя в воскресенье прилетела на замену Елене Билосюк (Пидгрушной), которая пребывает на самоизоляции после положительного теста на коронавирус. Изначально на "индивидуалку" планировали поставить и даже заявили Дарью Блашко, но у нее тоже выявили коронавирусную инфекцию. 26-летняя уроженка Минска изолирована и чувствует себя хорошо.
Поэтому самую длинную дистанцию побегут три наши биатлонистки, а не четыре: Ирина Петренко (№21), Юлия Джима (№32) и Валентина Семеренко (№62).
Всего в заявочный список попали 88 спортсменок.
На украинском телевидении прямую трансляцию можно посмотреть на канале "UA:Перший". В интернете же прямой эфир организован на сайте "Суспільного".
Напомним, что на ОИ-2022 уже состоялась смешанная эстафета. Украина, которая была представлена Валентиной Семеренко, Юлией Джимой, Артемом Примой и Дмитрием Пидручным, заняла 13-е место.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка высказалась об отборе на Олимпиаду: "Не хочу поднимать скандал".
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