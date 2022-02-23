Украинская волейболистка-красавица, собравшая миллионы в TikTok, рассказала правду о своей личной жизни. Видео

Украинская волейболистка "Прометея" Юлия Герасимова приняла участие в небольшом интервью на Youtube-канале Dmart TV. 32-летняя уроженка Одессы призналась, что на самом деле она 8 лет уже замужем за бывшим баскетболистом Денисом Парвадовым.

Также центральная блокирующая призналась, что до замужества она провстречалась со своим молодым человеком 7 лет.

"У нас в семье принимаются решение совместно. Познакомились в Южном, он играл за баскетбольный "Химик". И тренировки были у них после нас. И пару раз взгляды, все такое..и вот мы уже вместе. И все.. Потом я еще отыграла в "Химике", потом отыграла в Запорожье, и мой муж не был против, чтобы я уехала за границу в Турцию. В этот период он закончил свою баскетбольную карьеру и стал тренером в Одессе в школе Белостенного. Тренирует детей", – сказала волейболистка.

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Герасимова добавила, что жить семьей на расстоянии очень тяжело.

"Я каждый год испытываю эти чувства: когда я возвращаюсь домой, мне кажется, что мы не виделись не полгода, а гораздо больше. Но в этом плане мы уже привыкли и мы понимаем, что мы делаем", – подытожила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля Герасимова стала обладательницей Кубка страны. Финальный матч против южненского "Химика" состоялся на паркете СК "Слобожанский" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяек.

На торжественной церемонии награждения 186-сантиметровая девушка не смогла сдержать эмоции, устроив зажигательные танцы с партнершей по команде.

Месяц назад Герасимова стала настоящей звездой TikTok. В матче 4-го тура Лиги чемпионов против польского "Девелопреса" (0:3). Девушка в первом сете стала зажигательно танцевать, чем привлекла внимание не только режиссера трансляции.

Спустя некоторое время пользователь rocket_sport взял ее движения, положил на музыку к фильму "Валериан и город тысячи планет" и выложил в TikTok.

За 2 недели ролик с нашей красавицей собрал более 28 млн просмотров.

На волне популярности с Юлей вышло еще несколько клипов, но уже не таких популярных.

Позже Юля призналась, что не ожидала, что станет настолько знаменитой в интернете.