Украинская легкоатлетка рассказала, как большая грудь лишила ее подругу победы. Видео

Прославленная украинская бегунья Виктория Ткачук рассказала забавный случай из своей карьеры, когда размер груди стал решающим в определении победителя соревнований. 26-летняя украинка вспомнила случай 15-летней давности.

По словам спортсменки, ее подруга проиграла на финише, так как не обладала выдающимся во всех смыслах достоинством, как у конкурентки.

"У нас была ситуация в детских соревнованиях, потом говорили, что "выиграла грудь". Там же фотофиниша нет, тренеры сами решают, кто победил. И они заявляют, что "выиграла грудь". Как это? Понятно, что у кого то 0, у кого то 3-й размер. А это 12-летние подростки. Потом мне говорят, что если б у твоей подружки тоже был бы 3-й размер груди, она бы выиграла",– заявила Ткачук в интервью на Youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ткачук на Олимпиаде-2020 вышла в финал в забеге на 400 метров с барьерами.

Вместе с соотечественницей Анной Рыжиковой они переписали историю Украины на Играх, поскольку еще никогда двое спортсменов из нашей страны не попадали в решающий раунд в этой дисциплине.

В финале Ткачук заняла шестое место и установила личный рекорд, а Рыжикова закончила забег на пятой позиции. Комментируя этот результат, последняя призналась, что ей стыдно за Украину из-за стандартов подготовки спортсменов к соревнованиям.

Отметим, что Виктория является многократной победительницей и призеркой чемпионатов Украины и рекордсменкой страны в эстафетном беге 4х400 метров.

В 2014 году она завоевала "бронзу" на чемпионате Европы в России, а в 2016-м Ткачук приняла участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но не сумела выйти в финал.