Украинка с рекордом выиграла легкоатлетический турнир серии World Athletics Continental Tour Gold

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold в Найроби, Кения. 21-летняя днепрянка со второй попытки взяла высоту 2.00 м.

Видео дня

Этот результат позволил нашей соотечественнице установить несколько рекордов. Магучих стала первой спортсменкой в 2023 году, которой удалось продемонстрировать такой результат на соревнованиях под открытым небом.

Также Ярослава на 9 см улучшила достижение кенийского турнира. Предыдущий рекорд составлял 1.91 м и принадлежал британке Лауре Зиалор.

Еще одна представительница Украины - 28-летняя харьковчанка Екатерина Табашник выиграла "бронзу". Ей покорилась планка на высоте 1.86 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года Магучих, которая является одной из красивейших спортсменок нашей страны, завоевала "золото" чемпионата Европы по легкой атлетике.

осенью прошлого года Магучих примерила на себя роль манекенщицы. Ярослава, у которой рост 181 см, вышла на подиум на неделе моды в Нью-Йорке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!