Украинец Чумак о ЧЕ в России: чувствовал, что нахожусь на территории вражеской страны

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак признался, что чувствовал себя не в своей тарелке во время триумфального чемпионата Европы в Москве.

В интервью изданию XSPORT он отметил, что видел определенную неестественность в лицах людей, пришедших понаблюдать за ходом соревнований. Наш соотечественник также объяснил, почему в этой ситуации спорт не может оставаться вне политики.

"Конечно, приятно возвращаться победителем. Я не знаю почему, но чувствовал, что нахожусь на территории вражеской страны. Об этом можно смело говорить. Улыбки россиян мне выглядели неестественными. Поэтому приятно вернуться в свою страну и ощущать себя дома. Можно говорить, что спорт вне политики, наверное, когда все хорошо, когда не было военной агрессии. А сказать, что спорт вне политики парням, которым руки-ноги поотрывало, а им по 25 лет… Они хотят, чтобы Россия не была агрессором. Но сказать, что они наши братья – сложно, очень сложно. Хотя, конечно, все хотят это слышать и чтобы так и было", – заявил Чумак.

Напомним, что Дмитрий выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 109 кг, а Украина заняла первое место в итоговом зачете, завоевав четыре золотые медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы наш соотечественник процитировал слова группы "Ленинград" о сгоревшей Москве на своей странице в Instagram, а затем объяснил свои действия.