Украине прогнозируют 15 место на Играх в Токио

23 июля в Токио стартует Олимпиада, которая была перенесена из-за пандемии. Самое грандиозное событие в мире спорта соберет более 12 тысяч спортсменов, которые будут бороться за 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Напомним, что Украина будет представлена в 29 видах спорта. Также в Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что мы можем рассчитывать на 13-15 медалей. Аналитики Parimatch при этом дают 40% на то, что как минимум 4 награды будут высшей пробы. Относительно победителя Игр в Токио, то эксперты отдают предпочтение команде США, после которой идет Китай, а вот за третье место, судя по всему, будут соревноваться Великобритания и Япония. Что касается Украины, то аналитическая компания Gracenote отправляет нашу команду на 15-е место с 21-й наградой (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых).

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Обязательно поддержи наших спортсменов! К сожалению, на Олимпиаду не допустят фанатов из других стран, но мы будем болеть перед экранами телевизоров и в соцсетях, как это было совсем недавно во время Евро-2020. Следует отметить, что даже церемония открытия пройдет без зрителей. Начало в 14:00. Основные детали шоу, как и положено, держат в секрете.

Всего на Игры в Токио поехали 157 украинских спортсменов. Среди главных претендентов на награды борец Жан Беленюк, Станислав Горуна (Каратэ), Александр Хижняк (Бокс), Дарья Белодед (Дзюдо), Ярослава Магучих и Юлия Левченко (Прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (Прыжки в длину), Ольга Харлан (Фехтование), Михаил Романчук (Плавание), Элина Свитолина (Теннис).