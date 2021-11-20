Украина с историческим рекордом завоевала медаль чемпионата мира по каратэ

Укриинка Анита Серегина завоевала "серебро" чемпионата мира по каратэ, который проходил в Дубае. 31-летняя уроженка Черноморска (Одесчина) в финале в кумите в категории до 61 кг уступила олимпийской чемпионке Йованне Прекович (Сербия), однако и второе место стало лучшим результатом в истории женского каратэ Украины.

До Серегиной ни одной нашей каратистки не удавалось подобного на чемпионатах мира. После того, как Анжелика Терлюга и Станислав Горуна не смогли пробиться в финал, Анита стала единственной представительницей нашей олимпийской сборной, дошедшей до этой стадии соревнований.

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На пути к финальной битве Серегина добыла пять побед, одолев в групповом этапе по очерди Линн Снел (Нидерлады), Антею Стилиану (Кипр), Индиру Цуньигу (Испания). В четвертьфинале украинская теннисистка была сильнее победила филиппинку Джейми Лим (2:1), а в 1/2 финале канадку Хаю Джуму (0:0).

В финале Серегина провела прием юко и повела в счете, но развить успех не смогла. Соперница сразу провела прием в ответ, а затем и повела в счете

До Серегиной самым высоким местом Украины были третьи места. "Золото" чемпионата мира по каратэ до сих пор не покорилось ни одному украинцу или украинке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анжелика Терлюга после финала Олимпиады-2020 обратилась к украинцам.