'Извините, что не 'золото': каратистка Терлюга обратилась к украинцам после финала Олимпиады-2020

Украинская каратистка Анжелика Терлюга извинилась перед соотечественниками за то, что не стала чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в Токио. Наша спортсменка заняла второе место в весовой категории до 55 килограмм.

В эфире UA:Перший 29-летняя одесситка отметила, что много работала ради этой награды. Она призналась, что рассчитывала на медаль другого достоинства.

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"В семь лет я не думала, что буду выступать на соревнованиях, но в 2016 году, когда я узнала, что карате станет олимпийским видом спорта... Я в этом году потеряла своего отца. Я мечтала об этой медали, правда, мечтала о награде другого цвета, но я сделала все, что смогла. Извините, что не "золото". Но для меня это "белое золото". Я отдала всю себя за эти пять лет", – подчеркнула Терлюга.

Напомним, Анжелика стала вице-чемпионкой Олимпиады-2020. В финале украинка проиграла Ивет Горановой из Болгарии – 1:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020. Он принес стране 14-ю награду соревнований.